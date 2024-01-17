RTX 4070 SUPER действительно близка к RTX 4070 Ti, но не всегда Несколько часов назад в с...

RTX 4070 SUPER действительно близка к RTX 4070 Ti, но не всегдаНесколько часов назад в сети начали появляться обзоры референсных NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, которые показали, что новинка действительно очень близка по производительности к RTX 4070 Ti.
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