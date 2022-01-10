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На заводе Янтарь весной начнется строительство судна ледового класса

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде весной текущего года приступит к строительству многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса по модернизированному проекту MPSV06М.

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