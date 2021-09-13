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«Думай о своей выгоде: бабка все равно уже ничего не понимает!»

«Думай о своей выгоде: бабка все равно уже ничего не понимает!»

— …Бабке ее восемьдесят два года, вся родня от нее отвернулась уже давно! – рассказывает сорокадвухлетняя Татьяна.

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Марина Томашевская
Я бы не стала плясать под дудку ненормальной старухи. К сожалению, такие часто встречаются среди стариков. Поставила бы определённые условия, иначе бы не согласилась проживать и ухаживать за таким пожилым человеком. На 100% уверена, что эта бабушка всё соображает, но по складу уже стариковского характера делает это умышленно и это доставляет ей удовольствие. Я бы не позволила над собой так измываться, к сожалению такое отношение я уже проходила в своей жизни…
Vladimir Lioubimcev
Людмила пусть замуж выходит и вместе с мужем строит свое жилье. А бабка пусть стенам истерики закатывает, раз не понимает и не ценит свою внучку. От бабки даже дочь отказалась, поскольку та ее детство превратила в ад. То есть, у бабки по поводу нервы мотать другим - богатый опыт.... Наверняка энергетический вампир, все жизненные силы высосет из девчонки. Жаль девочку.

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