Медвежий угол

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«Здрастье», приехали», - у нас, россиян оказывается - «стокгольмский синдром», на этом настаивает либерал Быков...

«Здрастье», приехали», - у нас, россиян оказывается - «стокгольмский синдром», на этом настаивает либерал Быков...

Много ли чести в оскорблении на расстоянии? Оскорблении, за которое ты никогда не понесешь, заслуженного наказания, и осознавая это, стараешься не останавливаться на достигнутом, а заходишь в своей ненависти все дальше и дальше… Делает ли тебя подобная практика более успешным, уважаемым? Что движет тобой в те моменты, когда ты, прикрываясь формулировками «свобода слова», «журналистика», «оппозиция», выливаешь тонны грязи, пороча честь, достоинство, причесывая всех под одну гребенку, даже не пытаясь разобраться, ставишь знак равенства между действующей властью и террористами, народом и заложниками.

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Светлана Рыбчинская
Отвратителен во всем(даже внешне)
Villi sherbak
Пока они имеют возможность получать большиеи при том не заслужено заработанные бабки, будет одно и тоже, что и сейчас. А лишив их этих бабок, заставить работать не языком, ручкой или давя на клавиатура, а заставить занятся самым настоящим и необходимым народу и стране трудом, например на реконструкции того же Бама. Пусть поспять зимой при 50 градусном морозе в брезентовых отапливаемых палатках с помощью сухостоя, который надо самим собрать. Готовить пищу для себя и своих товарищей, пахать днем на производственной площадке. И когда они пойму что значит делать реальные вещи, а не гнать всякую словесную пургу. Глядишь большинство начнет понимать что такое настоящее созидание и как зарабатываются трудовые бабки. Многие, пройдя через это поймут, что есть и другая настоящая жизнь, которой живет большинство населения России. А кому это не подходит то их никто и не держит. Многие могут отправиться на свою историческую Родину в Израиль (там тоже и стреляют и убивают), а не которые и благославенную для них США. Там чернокожые активисты БЛМ их встретят с распростертыми объятиями, правда перед этим заставят покаятся за угнетение чернокожего населения, поцеловав туфлю представителя этого народа.
Виктор Ершов
Автор зря так долго молол написанную околесицу, когда цитата Ф.М.Достоевского более просто определила их пиироду потому что ЗЕМЛЯ РОССИЙСКАЯ противопоказана их ЯЦЕКЛЕТКЕ. Недаром в русских сказках обозначен этот локальный, но мощный и точный императив"... здесь РУСЬ, здесь РУСЬЮ пахнет". А они, "...ГЛУПЫЕ ПИНГВИНЫ..." перепутали место, где должны класть свои яйца.
Вlake
У этого рыла все симптомы на ...том, что у людей называется лицом.
Наталья Иванова
Истинное лицо "борцуна" Быкова.
Galina Larionova
Зильбертруд (то есть так называемый Быков - видимо стесняется своей фамилии , полученной при рождении) пышет ненавистью ко всему российскому, ко всему русскому.......
СанСаныч Демченко
Жаль-откачали тогда эту ненасытную богоизбранную шваль..одной мразью было бы меньше...
Sergiy Che
Думаю это был божественный промысел, показать россиянам на примере соседнего Бандеристана, что на самом деле приносят "чужие с чистыми зубами" (которыми они ща начнут отгрызать куски бесценного украинского чернозёма, на который ещё гитлеровцы слюнями капали))). Когда вот наглядно видишь как у них там со всеми похвалами и поддержкой Запада и сравниваешь как у нас, не смотря на все санкции, бесчестное давление в нарушение всех международных законов и чего греха таить - нашими коррупционэрами и т.п., после этой НАГЛЯДНОСТИ - никакая демагогия и словоблудие Быковых уже не запутает - слишком уж жёстко нагляден и очевиден результат эксперимента поставленный на одной из богатейших и обладавшей развитейшей промышленностью и научным потенциалом во время Союза - УССР... Как либерастня прозападная, на одном оболванивании и промывании мозгов там до того что сегодня довела ВСЁ!... Жалко конечно простых обывателей там оказавшихся, но в целом принесение Украины в жертву "дерьмократии" наверное единственное что ещё может спасти народы остальных стран СНГ, от всех методик Запада - с их цветными "ряволюциями" и агентами влияния типа Быкова (Запад кстати не жалеет бабла на талантливых словоблудов и демагогов, а Быков несомненно талантлив... уж по сравнению с безликим обсосом Ололёшей Сисянычем Насральным просто гений... местами... Но всё равно уже не сможет заболтать и обмануть - поздно... после Украины...)
саша дмитренко
и зачем нам читать мнение бычка??
Иван Васильев
Зачем вообще помещать здесь бред этого урода?!
Путник Путник
Этой свинье давно пора на нары
Александр Свиридов
Причем , у параши....
Поль Меерсон
Да не, мы ж, типа, гуманисты(ха). Больных лечить надо, так что - в дурку!
Павел Смирнов
Дмитрий Быков продолжает убеждать нас, что запад обеспокоен проблемами российского народа до слез. Пытается убедить нас, что чистый, белозубый западный дядя всей душой мечтает исправить российские дела к лучшему без всякого на то своего личного интереса. Отдайся Россия чужому хорошему дяде и он озолотит вас всех. Ну полно тебе Быков рисовать сказки. Плохо выглядишь, то-ли пьешь, то-ли куришь чего-то непотребное... Уймись наконец.
Владимир Eвтушенко
Мне плевать на словесный понос этой жирной западной свиньи.
Зоя Копань
Ох,зря откачали в свое время эту жирную свинью за средства налогоплательщиков!
Томара Тычкова
слушай,жирный быков или как там тебя, не нравится тебе в России, ну катись по малой спасской в тот остальной мир, который тебе так дорог и где тебя уважают и подкармливают за ту ложь и клевету, которые ты изрыгаешь на нашу страну. Давай, дуй отсюда, как можно скорее, хватит тут смердить.
Pciha Ivanova
В статье стандартными приемами создается отрицательный образ Быкова. Это порождает у меня ощущение совсем не "стокгольмского синдрома", а того, что автор статьи меня грубо разводит! А вам нравится, когда вас грубо разводят? Что касаемо Лукашенко и его силовиков, то Лукашенко просто поддерживает белорусский народ. И силовики в том числе. Почему? Потому, что оппозиция, вроде автора этой статьи, предлагает "голосовать сердцем", а Лукашенко точно говорит "Возрождайте и развивайте экономику и будет вам счастье!" :-)

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