«Здрастье», приехали», - у нас, россиян оказывается - «стокгольмский синдром», на этом настаивает либерал Быков...

Много ли чести в оскорблении на расстоянии? Оскорблении, за которое ты никогда не понесешь, заслуженного наказания, и осознавая это, стараешься не останавливаться на достигнутом, а заходишь в своей ненависти все дальше и дальше… Делает ли тебя подобная практика более успешным, уважаемым? Что движет тобой в те моменты, когда ты, прикрываясь формулировками «свобода слова», «журналистика», «оппозиция», выливаешь тонны грязи, пороча честь, достоинство, причесывая всех под одну гребенку, даже не пытаясь разобраться, ставишь знак равенства между действующей властью и террористами, народом и заложниками.