Вероника Степанова: «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Но Азия – потенциальная площадка для создания альтернативы»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что турниры в Азии могут стать альтернативой европейским соревнованиям «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России.
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