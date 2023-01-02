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Вероника Степанова: «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России. Но Азия – потенциальная площадка для создания альтернативы»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова считает, что турниры в Азии могут стать альтернативой европейским соревнованиям  «Пока уровень соревнований в Азии ниже даже, чем на Кубке России.

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