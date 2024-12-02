Брачное объявление с намерениями крайней серьезности

Брачное объявление, найдено в нельзябуке, переведено с болгарского. Чем-то оно мне напомнило рассказы Бабеля и Басю Грач, дочь того самого Фроима Грача, что был биндюжником и налетчиком, и которая жила у тетки в Тульчине, а потом вернулась до папы, наделав по всей Молдаванке большого шума.