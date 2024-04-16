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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О’Мэлли считает, что Холлоуэю не стоит возвращаться в полулегкий вес: «Какой в этом смысл?»

«Гейджи против Холлоуэя – один из самых сумасшедших моментов в истории UFC. Именно это я и хотел сделать с Марлоном Верой, но не получилось.

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