Бешеное животное укусило хозяина. Такими словами замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" в Краснодарском крае, через которую идет американская нефть.
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