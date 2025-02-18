Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Они опять стали нам партнерами и коллегами?Путин предложил з...
  • Константин Самарин
    Украине не стоит ждать хороших новостей, до самого окончания ее существования.Кулеба: в ближайш...
  • Константин Самарин
    Кто-нибудь, отправьте полудурку машинку для закатывания губищ.Зеленский: в мирн...

Медведев: "бешеное животное укусило хозяина", ударив по НПС "Кропоткинская"

Медведев: "бешеное животное укусило хозяина", ударив по НПС "Кропоткинская"

Бешеное животное укусило хозяина. Такими словами замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" в Краснодарском крае, через которую идет американская нефть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх