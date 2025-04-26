Эксперт Гобаши: Россия имеет право вести переговоры без предварительных условий

Россия имеет право вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь египетского Центра политических и стратегических исследований имени аль-Фараби Мухтар Гобаши.
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