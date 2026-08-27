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Русская Семёрка

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Расстрельная бригада: особенности работы палачей в Советском Союзе

В советской номенклатуре должности «палач» официально никогда не существовало. В документах людей, чья работа заключалась в приведении смертных приговоров в исполнение, именовали безобидно — «комендант» или «помощник коменданта».

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