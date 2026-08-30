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Царьград

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Температура в Курганской области упала ниже нуля 30 августа

Температура в Курганской области упала ниже нуля 30 августа

В ночь на 30 августа в Курганской области впервые зафиксированы заморозки: в Далматово температура опустилась до −0,4 градуса.

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