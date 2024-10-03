Андрей Макаревич оказался в США на фоне обострения конфликта: ракетный удар Ирана по Израилю Юлия ЧинковаРоссийский музыкант Андрей Макаревич оказался в центре внимания после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.