Андрей Макаревич оказался в США на фоне обострения конфликта: ракетный удар Ирана по Израилю Юлия ЧинковаРоссийский музыкант Андрей Макаревич оказался в центре внимания после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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