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Царьград

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Психолог Кардиакос раскрыл секрет борьбы со страхом ошибки

Психолог Кардиакос раскрыл секрет борьбы со страхом ошибки

Семейный психолог Анастасия Кардиакос на «Радио 1» объяснила, как страх ошибки мешает действовать. Регулярная практика поможет преодолеть застой и превратить знания в опыт.

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