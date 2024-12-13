В Запорожской области расчет РСЗО «Град» группировки войск Днепр уничтожил несколько опорных пунктов противника .
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