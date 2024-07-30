Эксперт рассказала, почему в организме задерживается жидкость и как избавиться от отёков

У вас витаминизированный рацион и достаточные физнагрузки, а припухлость лица и тела не сходит? Ломать не строить Не пытайтесь сломать эту проблему одним махом – мочегонными препаратами: вы нанесёте невосполнимый урон своим почкам, которые так же быстро вернут прежнее отёчное состояние, причём даже с избытком.