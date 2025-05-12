Милорад Додик назвал СВО полностью оправданным решением

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью RT выразил уверенность, что решение Москвы о начале специальной военной операции на территории Украины имело под собой достаточные основания.
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