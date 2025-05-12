Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    А для чего в  вшивой Польше посольства? Отозвать всех и нахрен они нужны своей Варшавой. Зачем унижаться перед идиотами.Посол Андреев: до...
  • лина любимцева
    Бедолага.... Светлая ему память. Жаль... Молодой еще был...Жить бы, да жить....37-летний блогер-...
  • лина любимцева
    Тяжелейшие травмы.... Бедолага....Россиянин в Турци...

Милорад Додик назвал СВО полностью оправданным решением

Милорад Додик назвал СВО полностью оправданным решением

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью RT выразил уверенность, что решение Москвы о начале специальной военной операции на территории Украины имело под собой достаточные основания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх