NDTV: в Индии для Путина и российских делегатов подготовили шоколадных матрешек

Кондитеры расположенной в индийской столице гостиницы ITC Maurya, где остановился президент РФ Владимир Путин, подготовили для членов российской делегации специальные шоколадные угощения.
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