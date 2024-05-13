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Мощная Dimensity 9300+, плоский экран у младшей модели и очень низкие для флагманов цены. Представлены Vivo X100s и X100s Pro

Мощная Dimensity 9300+, плоский экран у младшей модели и очень низкие для флагманов цены. Представлены Vivo X100s и X100s Pro

Кроме ультрафлагмана X100 Ultra компания Vivo также представила модели X100s и X100s Pro.  Это обновлённые версии X100 и X100 Pro, которые появились, видимо, в первую очередь из-за выхода SoC Dimensity 9300+.

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