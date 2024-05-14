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  • Meerflieger
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Экс-депутат Рады Деркач: ФРГ заинтересована в расследовании подрыва СП

Проведение расследования взрывов на российских экспортных газопроводах в Европу, таких как проекты «Северный поток» и «Северный поток — 2», может получить поддержку со стороны политических сил и юристов в Германии.

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