В недавней атаке на GitHub обнаружился «русский след»

Руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин сообщил о том, что в недавней хакерской атаке на GitHub злоумышленники использовали российский выделенный виртуальный сервер (VPS) «Джино».
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