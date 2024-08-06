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Калужские новости

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Житель Калужской области поверил мошенникам и лишился более 4 млн рублей

Житель Калужской области поверил мошенникам и лишился более 4 млн рублей

Житель Калужской области хотел приумножить свои накопления путем инвестирования, а в итоге лишился более 4 миллионов рублейЖитель Калужской области хотел приумножить свои накопления путем инвестирования, а в итоге лишился более 4 миллионов рублей.

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