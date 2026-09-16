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Регионы России

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В Екатеринбурге открыта первая в России детская площадка в стиле дымковской игрушки

В Екатеринбурге открыта первая в России детская площадка в стиле дымковской игрушки

В академическом районе Екатеринбурга появилась уникальная детская площадка, оформленная в стиле дымковской игрушки, ставшая первой в своем роде в России.

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