Peruvian cumbia pioneers Los Mirlos make 'Tiny Desk' debut

Peruvian cumbia pioneers Los Mirlos made their Tiny Desk debut Thursday, bringing the psychedelic sounds and visual traditions of the Amazon to NPR.
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