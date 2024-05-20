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В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолёта

В Красном Полумесяце Ирана заявили о гибели президента Раиси и всех находившихся на борту упавшего вертолёта

Из иранской провинции Восточный Азербайджан поступает информация о том, что спасатели наконец-то добрались до места падения вертолёта, на борту которых находился президент Ирана Эбрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдолахиан.

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