18 октября 2024 года секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский принял участие в открытии выставки бобруйского художника Анатолия Концуба ´Дорога домой´, посвященной 75-летию автора.
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