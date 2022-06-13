На свадьбе жених ударил невесту за победу в конкурсе от тамады

На свадьбе в Узбекистане жених ударил невесту за то, что победила в конкурсе от тамады."Sputnik Кыргызстан" в своем Telegram-канале опубликовал видео, на кадрах которого жених и невеста во время праздничного торжества принимают участие в викторине.
На свадьбе в Узбекистане жених ударил невесту за то, что победила в конкурсе от тамады."Sputnik Кыргызстан" в своем Telegram-канале опубликовал видео, на кадрах которого жених и невеста во время праздничного торжества принимают участие в викторине.
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