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Нахим в паспорте, Ефим на сцене: почему 70-летний Шифрин больше не женился

Нахим в паспорте, Ефим на сцене: почему 70-летний Шифрин больше не женился

Долгие годы казалось, что у Ефима Шифрина никогда не было жены. Официальный брак оставался для зрителей чем-то из области слухов, пока в 2021 году артист сам не заговорил о нём на программе «Судьба человека».

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