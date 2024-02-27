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Эксперт: у ВСУ под Авдеевкой кончились все танки кроме Abrams

Эксперт: у ВСУ под Авдеевкой кончились все танки кроме Abrams

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Anthony Ford Украинские боевики применили не менее взвода американских танков Abrams под Авдеевкой, поскольку другие на этом направлении фронта у них закончились, заявил военный аналитики и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

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