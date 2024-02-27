Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Anthony Ford Украинские боевики применили не менее взвода американских танков Abrams под Авдеевкой, поскольку другие на этом направлении фронта у них закончились, заявил военный аналитики и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.