Цены на нефть корректируются после вчерашнего обвала

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются в рамках коррекции после вчерашнего обвала на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире.
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