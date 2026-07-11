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«Рома» хочет арендовать Гарначо с правом выкупа. «Челси» просит 40 млн евро за вингера

« Рома » проявляет интерес к 22-летнему вингеру « Челси » Алехандро Гарначо . Итальянский клуб хотел бы арендовать аргентинского футболиста с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях.

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