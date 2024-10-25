Восьмилетняя дочь таскала деньги не для себя, а для папы: «Мама, ты представляешь, у него пустой холодильник, кушать нечего!»— …Я уж думала, что у меня с головой что-то не то, – рассказывает тридцатидевятилетняя Лилия.
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