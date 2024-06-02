Гарри Каспарову грозит уголовное дело за нарушение регламента иноагента

Шахматист и оппозиционный политик Гарри Каспаров* (*признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору) может стать фигурантом уголовного дела .
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