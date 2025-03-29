Карни выступил против сотрудничества Канады и России в Арктике

Власти Канады не намерены развивать сотрудничество с Россией в Арктике. Об этом в пятницу, 28 марта, заявил недавно вступивший в должность премьер-министр Канады Марк Карни в ходе общения с журналистами в Монреале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии