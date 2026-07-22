ИИ потребует уже 20% всей электроэнергии США: прогноз вырос почти вдвое всего за полгода

BloombergNEF ожидает, что к 2035 году дата-центры увеличат энергопотребление в 4 раза, а 64% мировых ИИ-мощностей будут сосредоточены в СШАК 2035 году дата-центры будут потреблять около 20% всей вырабатываемой в США электроэнергии — в 4 раза больше, чем сегодня.