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ИИ потребует уже 20% всей электроэнергии США: прогноз вырос почти вдвое всего за полгода

ИИ потребует уже 20% всей электроэнергии США: прогноз вырос почти вдвое всего за полгода

BloombergNEF ожидает, что к 2035 году дата-центры увеличат энергопотребление в 4 раза, а 64% мировых ИИ-мощностей будут сосредоточены в СШАК 2035 году дата-центры будут потреблять около 20% всей вырабатываемой в США электроэнергии — в 4 раза больше, чем сегодня.

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