Минниханов: Конституция РТ сделала Татарстан примером межнационального согласия

Конституция Татарстана была принята в 1992 году — в период реформ и изменений в российском обществе. Принципы, заложенные в Основном законе, сделали республику примером межнационального и межконфессионального согласия, заявил Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя татарстанцев.
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