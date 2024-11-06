Минниханов: Конституция РТ сделала Татарстан примером межнационального согласия

Конституция Татарстана была принята в 1992 году — в период реформ и изменений в российском обществе. Принципы, заложенные в Основном законе, сделали республику примером межнационального и межконфессионального согласия, заявил Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя татарстанцев.