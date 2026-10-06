МиГ-29 впечатлил на выставке в Ле-Бурже своими возможностями

МиГ-29, прославленный своими высокими маневренными качествами, участвует в авиашоу с 1988 года, когда пилотажная группа «Стрижи» впервые представила его на международной арене.
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