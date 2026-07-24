Россияне не своей воле стали реже выходить в сеть. На Кубани трафик упал почти наполовину

Россияне не своей воле стали реже выходить в сеть. На Кубани трафик упал почти наполовинуОператоры связи фиксируют заметный спад потребления данных, и главная причина здесь — не изменение привычек пользователей, а технические ограничения, которые становятся новой реальностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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