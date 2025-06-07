Минобороны: французская автокомпания запустит производство дронов на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в эфире LCI, что некий французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.
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