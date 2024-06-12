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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Монпелье» о влиянии телевещателей на трансферы клубов Лиги 1: «Canal+ хочет уничтожить французский футбол»

Несколько дней назад RMC Sport сообщил, что чемпион Лиги 2 «Осер» не смог завершить сделку с «Аяччо» по трансферу лидера прошлого сезона Тима Жабола-Фолкарелли из-за неясной ситуации с правами на трансляцию во Франции.

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