Президент «Монпелье» о влиянии телевещателей на трансферы клубов Лиги 1: «Canal+ хочет уничтожить французский футбол»

Несколько дней назад RMC Sport сообщил, что чемпион Лиги 2 «Осер» не смог завершить сделку с «Аяччо» по трансферу лидера прошлого сезона Тима Жабола-Фолкарелли из-за неясной ситуации с правами на трансляцию во Франции.