Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

Александр Раевский Турция всегда была врагом России и таковым останется всегда!!! Отсюда простая логика, - во всех договоренностях с Турцией должны быть 300% гарантии исполнения турцией своих обязательств!!! И никаких инвестиций в ее экономику!!! Что то слишком часто Россию обманыают в последнее время!!! Судя по всему наши власти слишком доверчивые!!! или переговорщики хреноватые!!!

ВП Владислав Петряев И сколько этот турок Зарабатывает при этом на нас: на хабе зерна, на нефте-газопроводах, АЭС и прочем... И не мы ли обеспечивали ему избирательную кампанию, вся чески способствуя его избранию? И все впустую: он нагло, цинично, сразу же после избрания начинает гадить нам. Ужели и после этого наши властители премудрые будут продолжать считать его "другом"?