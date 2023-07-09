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Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

Петухи и курятник Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.

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Комментарии
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Александр Раевский
Турция всегда была врагом России и таковым останется всегда!!! Отсюда простая логика, - во всех договоренностях с Турцией должны быть 300% гарантии исполнения турцией своих обязательств!!! И никаких инвестиций в ее экономику!!! Что то слишком часто Россию обманыают в последнее время!!! Судя по всему наши власти слишком доверчивые!!! или переговорщики хреноватые!!!
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2 час.
ВП
Владислав Петряев
И сколько этот турок Зарабатывает при этом на нас: на хабе зерна, на нефте-газопроводах, АЭС и прочем... И не мы ли обеспечивали ему избирательную кампанию, вся чески способствуя его избранию? И все впустую: он нагло, цинично, сразу же после избрания начинает гадить нам. Ужели и после этого наши властители премудрые будут продолжать считать его &quot;другом&quot;?
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1 час.
Александр Батт
Западу верить нельзя ни в чем и никогда.
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59 мин.

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