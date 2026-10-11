Тегеран: Если США нас снова атакуют, мы уничтожим их кабели и дата-центры на БВ В Иране прокомментировали американские заявления о том, что США вполне могут начать новую фазу войны против Исламской Республики после промежуточных выборов.
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