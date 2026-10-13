Происшествия
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Происшествия

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В Пермском крае заключен под стражу сотрудник одного из колледжей, обвиняемый в организации незаконной миграции

В Пермском крае заключен под стражу сотрудник одного из колледжей, обвиняемый в организации незаконной миграции

Следственными органами СК России 46-летнему местному жителю предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан, совершенной организованной группой (ч.

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