The owner of the Starlink satellite communications network, American billionaire Elon Musk, warned the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, about the need for concessions, temporarily limiting the Internet speed by Ukraine, but soon lifted the restrictions, and the APU drones flew again.
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