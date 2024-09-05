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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Медведев: «Буду рад снова сыграть с Синнером на ТБШ. Такие соперничества всегда мотивируют меня быть лучше»

Даниил Медведев: «Буду рад снова сыграть с Синнером на ТБШ. Такие соперничества всегда мотивируют меня быть лучше»

Сейчас он ведет у итальянца 7:6: первый шесть матчей выиграл Медведев, следующие пять – Синнер. – В этом году вы играли с Янником на трех из четырех «Шлемов», и в каждый раз было как минимум четыре сета.

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