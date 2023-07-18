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В Петербурге мужчина надругался над девочкой в отеле

Следствие проводит проверку. 17 июля в дежурную часть позвонила девочка 2006 года рождения. Она сообщила, что накануне ночью в апарт-отеле «Салют-плюс» неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении неё.

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