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Царьград

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Трамп, Китай и Евросоюз: кто кого перепошлинет? Топ-3 экономических «боёв» 10 апреля

Трамп, Китай и Евросоюз: кто кого перепошлинет? Топ-3 экономических «боёв» 10 апреля

10 апреля 2025 года стало днём, когда мировая экономика превратилась в арену для ярких торговых дуэлей.

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