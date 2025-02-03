Киевской стороне придется снизить мобилизационный возраст с 25 лет до 21 года. Об этом, как информирует RT, заявил генерал-майор Виктор Назаров, экс-советник бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
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