В Самарской области полицейские воплощают в жизнь желания детей

Накануне самого волшебного праздника начальник Управления МВД России по городу Самара Дмитрий Урюпин и председатель ветеранской организации Александр Копункин пришли на праздник к воспитанникам «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник», чтобы подарить ребятам подарки от лица главного волшебника.
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