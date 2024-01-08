В Самарской области полицейские воплощают в жизнь желания детей

Накануне самого волшебного праздника начальник Управления МВД России по городу Самара Дмитрий Урюпин и председатель ветеранской организации Александр Копункин пришли на праздник к воспитанникам «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник», чтобы подарить ребятам подарки от лица главного волшебника.