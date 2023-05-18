NYT: пилотов ВСУ не тренируют на европейских истребителях F-16 из-за нежелания Вашингтона

Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания США передавать Киеву самолеты, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Украинским пилотам не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания США передавать Киеву самолеты, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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