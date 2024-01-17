Разница между водостойкой, влагостойкой и потоотталкивающей косметикой — и когда их использовать

Прочитайте эту статью, прежде чем отправиться в магазин косметикиБудь то проливной ливень, рыдания после предложения партнёра о помолвке, глубокое погружение в океан или что-либо ещё, связанное с большим количеством воды — вы хотите, чтобы ваш макияж не испортился.